Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulan derslerin öğretim programlarının değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda araştırmacılık, yenilikçilik ve temel beceriler esas alınarak güncelleştirilmesi kapsamda; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde uygulanan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin (4-8 ve 9-12) öğretim programlarının taslakları, alan uzmanları ve akademisyen görüşleri doğrultusunda, “Din, Ahlak ve Değerler” alanındaki derslerin öğretim programları ile de bütünlük sağlayacak şekilde yeniden hazırlandı.

Bu çerçevede katılımcılığa özel önem veren Millî Eğitim Bakanlığınca, hazırlanan ilköğretim ve ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programlarının taslakları http://mufredat.meb.gov.tr/TaslakProgramlar.aspx adresinde askıya çıkarıldı.

31 Temmuz tarihine kadar sürecek askı sürecine katkıda bulunmak isteyenler, taslak öğretim programları kategorisinde bulunan görüş bildirme formunu kullanarak görüş, öneri ve katkılarını ulaştırabilecek.