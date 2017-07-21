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Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın acı günü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi gören kardeşi Okan Arslan, 52 yaşında hayatını kaybetti

21 Temmuz 2017 Cuma, 11:01:37 Güncelleme: 11:40:28 AA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın kardeşi Okan Arslan vefat etti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi gören Okan Arslan, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Okan Arslan'ın cenazesi, bugün Üsküdar Altunizade Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Kartal Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bakan Arslan ve ailesi, Maltepe'deki Dragos Devlet Su İşleri Sosyal Tesislerinde taziyeleri kabul edecek.

 

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