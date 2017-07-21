CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na bir dilekçe verdi.

Tanal'ın dilekçesinde şu açıklama yer aldı;

"Meclis Başkanlığı'na, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Aykırılık ile ilgili adıma düzenlenen fezleke için yargılanmamın önündeki kanuni engelin kaldırılmasını ve adil yargılanmam için dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep ettiğim bir dilekçe verdim. İçimin çok rahat olduğunu, huzurlu olduğumu belirtmek isterim. Bizler milletvekili dokunulmazlığımızın ardına sığınıp, hukuksuzca davranan hiç olmadık. Benim için mühim olan kürsü dokunulmazlığıdır. Çünkü kürsü dokunulmazlığı, vekili olduğum milletin söz hakkının korunmasıdır. Parti programımızda da olduğu gibi yargı yolunu tıkayan bir dokunulmazlık zırhına ihtiyacım yok. Göreceksiniz hepsinden alnımın akıyla çıkacağım. Dokunulmazlığın kaldırılmasını ve adil yargılanmayı istiyorum."

"DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASINI İSTİYORUM"

"Hiçbir şeyden hiç kimseden korkum yok. Ben hala bu ülkede vicdanlı hakimlerin, doğru karar veren, hukuka uyan yargıçların ve yargılamaların olacağına inanmak istiyorum. Göreceksiniz hepsinden alnımın akıyla çıkacağım. Dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve adil yargılanmayı istiyorum."