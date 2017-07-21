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Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ismi, son olarak geçtiği yola verildi

Tunceli-Erzincan karayolunda, 19 Haziran günü PKK'lılar tarafından kaçırılarak katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı ismi, Tunceli Belediyesi Meclisi kararıyla, özel aracıyla son olarak geçtiği yola verildi. Şehit öğretmenin yazılı olduğu tabela da bugün bulvar girişine dikildi

21 Temmuz 2017 Cuma, 13:41:02 Güncelleme: 13:43:45

Görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye gitmek isterken Pülümür karayolunda terör örgütünce katledilen ve cesedi Pülümür Çayı'nda bulundan Sınıf Öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın adı Tunceli'de bir bulvara verildi.

Alınan bilgiye göre, Tunceli Belediye Meclisi yaptığı olağan toplantıda, Tunceli-Pülümür karayolunda teröristlerce katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adının aynı karayolu üzerindeki bulvara verilmesini kararlaştırdı.

Alınan karala, Tunceli kent merkezi Mameki Köprüsü'nden başlayarak Pülümür karayolundaki 6 kilometrelik güzergahın adı "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Bulvarı" olarak değiştirildi.

Tunceli Belediyesi ekipleri, Mameki Köprü kavşağına üzerinde "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Bulvarı" yazılı tabelayı dikti.

 

 

 

 

 

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