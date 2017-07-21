Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü'nün Üsküdar'daki merkezinde düzenlediği basın toplantısında İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmurlar sonucu meydana gelen su taşkınlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Veysel Eroğlu, 18 Temmuz'da yağan yağmurun çok şiddetli olduğunun altını çizerek, Silivri'de 500 yılda bir, Beykoz'da 350 yılda bir, Sarıyer'de 130 yılda bir tekerrür edecek yağışların bir günde yaşandığını belirtti.

1 YILDA YAĞAN, 1 SAATTE YAĞDI

DHA'nın haberine göre; Yağışların miktarıyla ilgili gerekli hesapları yaptıklarını kaydeden Eroğlu, "Silivri'de 1 yılda yağacak yağış 654,0 milimetredir. O gün ise bir saatte neredeyse 6'da 1'i düşüyor. Bu hakikaten büyük bir felaketti. 500 yıl olarak tekerrürünü hesap ettik. Üsküdar'da 82 yıl, Beykoz'da 350 yıl yılda bir, Sarıyer'de 130 yılda bir tekerrür edecek yağışlar oldu. Maalesef bu da sıkıntıya sebep oldu. Silivri'de metrekareye 101,4 kilogram düştü. İstanbul'da Temmuz ayında 32.5 milimetre yağış düşüyor. Düşünebiliyor musunuz, İstanbul'da bir ayda yağacak yağmurun 3 katı bir saatte Silivri'ye düşüyor. Bu tabi ki büyük bir felaket" diye konuştu.

"BİR GÜN ÖNCEDEN 14.25'TE KURUMLARA ÇOK KUVVETLİ BİR YAĞIŞ OLACAĞINI İFADE ETTİK"

Bakan Eroğlu, toplantıda barkovizyon ekranından İstanbul'a düşen rekor seviyedeki yağışın yaşandığı güne ait meteorolojik durumu yansıtan radar görüntüleri üzerinden konuşmasına devam etti.

Bir gün öncesinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler neticesinde hemen gerekli resmi ikazların yapıldığını aktaran Eroğlu, "17 Temmuz günü yani bir gün önceden saat 14.25'te kurumlara, çok kuvvetli bir yağış olacağını ifade ettik. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi durumların olabileceğini ifade ettik" dedi.

"KARAYOLU ÜZERİNDEKİ MENFEZLERİN TIKANMASI SONUCU BİRÇOK EV SU ALTINDA KALDI"

Şiddetli yağışın en çok etkili olduğu Silivri'de bazı derelerde taşkın olduğunu kaydeden Veysel Eroğlu şunları söyledi:

"Silivri'de Değirmenköy Kınıklı Deresi ve Yankolu Tavukçu Deresi'nde maalesef taşkın oldu. Bu taşkınlar, tarım arazilerine zarar verdi. Gümüşyaka ve Çanta Mahalleleri'nde karayolu üzerindeki menfezlerin tıkanması neticesinde birçok ev, su altında kalmıştır. Çeşitli semlerde yüzey suları derelere intikal etmedi. Allah'tan can kaybı yok. Biz alınması gereken bütün tedbirleri alıyoruz."

HASAR TESPİT VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Bakan Eroğlu, rekor seviyedeki yağışların ardından İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin büyük bir felaket atlattığını vurguladı. Bazı maddi kayıplara rağmen herhangi bir can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyleyen Eroğlu, ekiplerin gerekli çalışmalar yaptığını belirterek, "Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz büyük bir gayretle hasar tespit çalışmalarını ve düzenleme çalışmalarını yapıyor. Ayrıca DSİ, bütün makinaları ile buralarda. İnşallah müsait olan yerlerde, bazı kışlalarda boş arazileri şuanda teraslayarak ağaçlandırmak için protokol yaptık. Oralardan gelen suyun azaltılması için de bir çalışmamız var. Dere ıslahları dolu dizgin gidiyor" ifadelerini kullandı.

İRAN BASININDA ÇIKAN İDDİALAR

Veysel Eroğlu konuşmasında, son dönemde İran basınında bölgedeki toz ve kum fırtınalarına Türkiye'deki barajların sebep olduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi. İddiaların mesnetsiz olduğunu belirten Eroğlu, "İran'ın yanlış su politikaları neticesinde oluşan çölleşme, kendine kum ve toz fırtınası olarak dönmektedir" şeklinde konuştu.