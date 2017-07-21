Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Almanya ile yaşanan gerilime ilişkin "Benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir" dedi. Binali Yıldırım'ın kullandığı 'teenni' kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, teenni ne demek? Teenni nedir? İşte Teenni hakkında bilgi...

TEENNİ NE DEMEK? TEENNİ NEDİR?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya ile yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptığı cümlede kullandığı 'teenni' kelimesi acele davranmama, ağırdan alma anlamına gelmektedir.

Binali Yıldırım, Almanya ile yaşanan gerilime ilişkin "Almanya, Türkiye ile ezeli bir stratejik ortaktır, 1. Dünya Savaşı'nda beraber olduk. Onun öncesinde de Osmanlı İmparatorluğu ilişkilerinin de köklü bir geçmişi var, bugün de hükümetimiz stratejik ortak olarak görmeye devam ediyor. Zaman zaman mülahazalarla ilişkilerde gerginleşme olabiliyor, benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir. İlişkilerin zarar görmesinin Almanya'ya da Türkiye'ye de yararı yok. En büyük anlaşmazlıkların başında FETÖ, PKK sempatizanlarının ve terör örgütü mensuplarının çok geniş alan bulması ve ülkemiz aleyhine faaliyetlerini sürdürmesi. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bizim isteğimiz uluslararası hukukun gereği. Olayları daha fazla germenin bir anlamı yok. 68 Alman menşeli şirkete soruşturma, yalandır, böyle bir şey yok. O şirketler birer Türk şirketidir. O şirketlerden birinin ismini vatandaş duyduğunda Türk şirketi olarak düşünür. Yatırımcıları tedirginliğe itecek açıklamalardan uzak durmak lazım. Alman yetkililere sesleniyorum. Aramızdaki bütün meseleleri biz konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz." dedi.

Teenni ne demek

teenni nedir