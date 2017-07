DGS saat kaçta başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 23 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin bu sene uyguladığı 15 dakika kuralına takılmak istemeyen adaylar, DGS'nin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, 2017 DGS saat kaçta başlayacak? DGS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Progmramları mezunlarının lisans öğrenimine yönelik gerçekleştirilen 2017-DGS 23 Temmuz 2017'de gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.00'da başlayacak ve 140 dakika sürecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 12 soru yer alacak.

Adaylar sınava girerken, 2017-DGS Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik kartı veya süresi geçerli pasaport ile geleceklerdir. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç getirmemeleri gerekmektedir.

DGS SINAV YERLERİ

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik umaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır.

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

2017-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

ÖBP’nin hesaplanmasında Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosu tarafından ÖSYM’ye ulaştırılan akademik ortalamaları kullanılacaktır. Bu bilgiler ÖSYM’ye ulaştıktan sonra bu bilgilerle ilgili değişiklik istekleri işleme alınmayacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır.”

017-DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

SINAVA KİMLER BAޞVURABİLİR?

Meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlar DGS'ye girebilir. Sınavın yapıldığı yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adayların da başvuru hakkı var.

KKTC meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilir. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları da eğer alanlarında lisans programı yapmak istiyorsa DGS'ye başvurmak zorunda.

