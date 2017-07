Edirne'nin Keşan ilçesinde kekik toplamaya giden çift, at arabasının devrilmesi sonucu gölete düşerek boğuldu. Olay, üzeri çamurlu sahipsiz atı gören köylülerin durumu jandarmaya bildirmesiyle ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre olay, ilçeye bağlı Mercan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müzeyyen ve Hüseyin Küçükşen çifti, 21 Temmuz Cuma günü saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı İzzetiye Mahallesi'nden at arabasıyla kekik toplamak üzere Mercan köyündeki gölete gitti. Müzeyyen ve Hüseyin Küçükşen'in bulunduğu at arabası, kısmen suyla kapanan göletteki köprüden geçtiği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. Müzeyyen ve Hüseyin Küçükşen çifti devrilen at arabasından gölete düştü. Eğerlerinden kurtulan at ise yakında bulunan Büyükdoğanca köyüne gitti.

CESETLERİ BULUNDU

Üzeri çamurlu sahipsiz atı gören köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Küçükşen çiftinden haber alamayan yakınları da jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Mercan köyü göletinde yaptıkları aramada Müzeyyen ve Hüseyin Küçükşen'in cesetlerini buldu.

Çiftin cesetleri Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma sürüyor.