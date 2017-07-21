Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi talebini onaylayarak Meclis Genel Kurulu'na sevk etti.
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon, AK Partili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Meclis çalışmalarına 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayında toplam 5 birleşime katılmadığı gerekçesiyle HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin görüşüldü.
NİHAİ OYLAMA MECLİS GENEL KURULU'NDA
Faysal Sarıyıldız'ın savunmasının okutulmasının ardından HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuştu. Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'na gönderilen Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı burada yapılacak gizli oylamayla netleşecek.
Öte yandan komisyonda daha önce HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar almıştı.
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Misafir 12 dakika öncebunların hala mecliste olması zaten büyük bir skandal00
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Misafir 17 dakika öncePKK SEPMATİZANİ OLAN NEADAR MİLLET VEKİLİ VARSA İÇERİ ALINSIN TÜRK MİLLETİNİN ASKERLERİ VATAN MİLLET İÇİN ŞEHİT OLUYOR BU İLTER İÇİN DEGIL00
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Misafir 18 dakika öncetüm pkk ları atın içeri30