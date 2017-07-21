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Faysal Sarıyıldız
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HDP'li Faysal Sarıyıldız'ın vekilliğinin düşürülmesi talebi Karma Komisyon'da kabul edildi

Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin nihai oylama Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak

21 Temmuz 2017 Cuma, 16:16:25 Güncelleme: 16:39:25

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi talebini onaylayarak Meclis Genel Kurulu'na sevk etti.

Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon, AK Partili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Meclis çalışmalarına 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayında toplam 5 birleşime katılmadığı gerekçesiyle HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin görüşüldü.

NİHAİ OYLAMA MECLİS GENEL KURULU'NDA 

Faysal Sarıyıldız'ın savunmasının okutulmasının ardından HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuştu. Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'na gönderilen Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı burada yapılacak gizli oylamayla netleşecek.

Öte yandan komisyonda daha önce HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar almıştı.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 12 dakika önce
    bunların hala mecliste olması zaten büyük bir skandal
  • Misafir 17 dakika önce
    PKK SEPMATİZANİ OLAN NEADAR MİLLET VEKİLİ VARSA İÇERİ ALINSIN TÜRK MİLLETİNİN ASKERLERİ VATAN MİLLET İÇİN ŞEHİT OLUYOR BU İLTER İÇİN DEGIL
  • Misafir 18 dakika önce
    tüm pkk ları atın içeri
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