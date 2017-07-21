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Hatay'da emniyet önündeki satırlı kovalamaca

Emniyette karşılaşan iki taraf arasında kısa süreli arbede yaşandı

21 Temmuz 2017 Cuma, 17:34:20 Güncelleme: 17:37:25 İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşlı şahsın, bir kızı taciz ettiği iddiasıyla emniyete gelen taraflar arasında satırlı kovalamaca yaşandı.

İHA'nın haberine göre, İskenderun'da yaşayan G.Ç. (16), mahallelerinde bulunan 70 yaşlarındaki V.D'nin kendisini taciz ettiğini ailesine söylemesi üzerine, ailesi İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek şahıstan şikayetçi oldu. Hakkında şikayetçi olunan V.D. de polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette karşılaşan iki taraf arasında kısa süreli arbede yaşandı. Kız çocuğu G.Ç.'nin babası V.D'nin oğlunu emniyetin önünde görünce belindeki döner bıçağını çıkararak kovaladı. Tarafları dağıtmak için emniyet ekipleri havaya ateş açtı.

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