Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren Rus turist, boğulma tehlikesi geçirdi.

İHA'nın haberine göre, Keykubat Plajı'nda 13.00 sıralarında tatil için eşiyle beraber Alanya'ya gelen Rus uyruklu Cristina Avilo (24), serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayan Avilo, vatandaşlar tarafından kurtarılarak, kumsala çıkartıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Rus turisti ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Avilo'nun hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.