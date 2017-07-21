15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan 44'ü tutuklu 47 sanıklı davada üçüncü ara karar açıklandı. Ara kararda isim benzerliği nedeniyle tutuklandığı ileri sürülen eski Yarbay Hüseyin Yılmaz için tahliye kararı çıkarken, tutuklu 42 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



İHA'nın haberine göre, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın dördüncü duruşmasında ara karar açıklandı. Ara kararda firari sanıklar Fetullah Gülen, Burkay Karatepe ve Özcan Karacan hakkındaki yakalama emirlerinin devamına, sanıklar Burkay Karatepe ve Özcan Karacan hakkındaki kırmızı bülten sonuçlarının beklenmesine karar verildi.



Suikast timi duruşmasının ara kararında bir kısım sanık avukatlarının 14 Temmuz 2017 tarihinde mahkemeye sanıkların duruşmaya getirilişleri ile ilgili olarak suç duyurusunda bulundukları, suç duyurusu dilekçesinin gereği için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği açıklandı. Aynı gün yapılan duruşmada, duruşma başlamadan ve duruşma başladıktan sonra duruşma adabına uygun olmayacak şekilde söz ve fiillerde bulunan sanıklar yönünden suç duyurusu gerekip gerekmeyeceğine kamera görüntüleri incelendikten sonra karar verilecek.



DURUŞMA 10 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE GÜNÜNE ERTELENDİ



Ara kararda sanıklara ve sanık avukatlarına talepleri doğrultusunda esas hakkındaki mütalaaya karşı esas hakkındaki savunmalarını hazırlayıp sunmak üzere 10 Ağustos tarihine kadar süre tanındı. Suikast timinin başındaki eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmeztaş'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akıncı Üssü'nde yerini bildirdiği iddiası ile tutuklanan eski Yarbay Hüseyin Yılmaz hakkında ise tahliye kararı çıktı. Sanıklardan eski Yarbay Hüseyin Yılmaz ile ilgili ara kararda, "Üzerine atılı bulunan suçun vasıf ve mahiyeti, dosyada mevcut delil durumu, delillerin bu sanık yönünden tamamen toplanmış olması ve karartılma ihtimalinin kalmamış olması, sanığın Akıncı davası olarak bilinen ve yargılaması Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada tutuklu olup kaçma ihtimalinin bulunmaması ve bu sanık yönünden bir önceki celseden bu yana dosyaya giren delillerin mahiyeti ve kapsamı göz önünde bulundurularak müsnet suçtan bihakkın tahliyesine" denildi.



44 tutuklu sanıktan bir sanık tahliye edilirken, geriye kalan 43 sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve önümüzdeki duruşmanın 10 Ağustos 2017 Perşembe gününe ertelenmesine karar verildi. Önümüzdeki duruşmada sanıklar esasa ilişkin savunmalarını yapacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER