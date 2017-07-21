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Kayseri'de trafik kazası: 4 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Kayseri'de, otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobildeki 4 Erciyes Üniversitesi öğrencisi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

21 Temmuz 2017 Cuma, 20:51:52 Güncelleme: 21:09:08 AA

Kayseri'de, otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkan Çetiner yönetimindeki 38 ZU 010 plakalı otomobil, Kayseri Kuzey Çevreyolu Oymaağaç Kavşağı'nda, Rahim Bedelov'un kullandığı 90 JO 998 Azerbaycan plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Cenk Yoldaş, Sabri Ocak, Ömer Faruk Beyaz ve Ahmet Aslımtürk olay yerinde öldü.

Ağır yaralanan sürücü Çetiner ve Muhammet Tatlı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildekilerin Erciyes Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenildi.

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