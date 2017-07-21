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Tekirdağ Çorlu
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Tekirdağ Çorlu'da saat hırsızı kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Bir bujiteri dükkanında 400 liralık kol saatini çalarken güvenlik kamerasına yakalanan kadın ve yanındaki arkadaşının yakalanması için inceleme başlatıldı

21 Temmuz 2017 Cuma, 20:55:15 Güncelleme: 21:02:44 DHA

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde girdiği bujiteri dükkanında kasiyerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak 400 liralık kol saatini alan kadın, güvenlik kamerasına yakalandı.

İşyerinden çıktıktan sonra elini göğsüne götürüp 'oh çektiği' görülen hırsızlık şüphelisi kadını yakalamak için polis çalışma başlattı.

YAKALANMADIĞI İÇİN 'OH' DEDİĞİ ANLAR KAMERADA

DHA'nın haberine göre, Reşadiye Mahallesi'nde bir bujiteri dükkanına giren kadın, vitrinde bulunan kol saatini alarak bir süre inceledi. Kasiyerin bir anlık dalgınlığından faydalanan kadın, kol saatini elindeki cep telefonun altına saklayıp çaldıktan sonra arkadaşıyla birlikte dışarıya çıktı. İşyeri kapısında yakalanmadığı için 'oh çektiği' görülen hırsızlık şüphelisi kadın oradan hızla uzaklaştı.

İşyeri çalışanlarının kol saatinin yerinde olmadığının fark edilmesi üzerine güvenlik kameraları kontrol edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından kadın şüphelinin kol saatini çaldığını tespit etti.

Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kol saatini inceledikten sonra cep telefonunun altında çaldığı görülen kadının kapıdaki hareketleri de güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince hırsızlık şüphelisi kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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