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Adana'da çöpte yeni doğmuş bebek bulundu

Adana'da çöpten gelen ses üzerine o noktaya yaklaşan bir kişi çöpün kenarındaki çantada, yeni doğmuş kız bebek buldu

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 00:33:39 Güncelleme: 00:47:07 AA

Adana'da çöpün kenarına bırakılan çantada, yeni doğmuş kız bebek bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi 20020 Sokak'ta yürüyen bir vatandaş, çöpün yanından ağlama sesi geldiğini duydu.

Çöpün yanındaki çantayı kontrol eden kişi, içerisinde bebek olduğunu gördü.

Göbek bağı kesilmemiş bebek, Hürriyet Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Polis ekiplerinin ihbarı üzerine karakola gelen 112 Acil Servis ekipleri, yeni doğmuş kız bebeği, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.



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YORUMLAR 4
  • Misafir 3 dakika önce
    vah yavrum vah
  • Misafir 25 dakika önce
    Adana mı? Niye şaşırmıyorum
  • Misafir 38 dakika önce
    vicdansız bi anne daha
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