Adana'da çöpün kenarına bırakılan çantada, yeni doğmuş kız bebek bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi 20020 Sokak'ta yürüyen bir vatandaş, çöpün yanından ağlama sesi geldiğini duydu.
Çöpün yanındaki çantayı kontrol eden kişi, içerisinde bebek olduğunu gördü.
Göbek bağı kesilmemiş bebek, Hürriyet Polis Merkezi'ne teslim edildi.
Polis ekiplerinin ihbarı üzerine karakola gelen 112 Acil Servis ekipleri, yeni doğmuş kız bebeği, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.
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YORUMLAR 4
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Misafir 3 dakika öncevah yavrum vah00
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Misafir 25 dakika önceAdana mı? Niye şaşırmıyorum00
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Misafir 38 dakika öncevicdansız bi anne daha00