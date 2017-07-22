Kütahya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri takip sonucu durdurdukları minibüse gizlenen 80 kilo eroini ele geçirdi.



DHA'nın haberine göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine Afyonkarahisar'dan Kütahya yönüne gelen minibüsü takibe aldı. İçerisinde 2 kadın bir çocuk ve sürücünün bulunduğu minibüs Kütahya girişindeki polis noktasında durduruldu. Polis, Şahin Sevim adına düzenlenmiş sahte kimlik veren, asıl isminin Mehmet Y. olduğu belirtilen araç sürücüsünün hareketlerinden şüphelendi. Emniyet güçleri şüpheli buldukları aracı incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü garajına çektirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR



Emniyet Müdürlüğü garajında minibüste yapılan detaylı aramalarda aracın tavan döşemesinin içine ve koltukların sırt kısımlarına yerleştirilmiş piyasa değeri 5 milyon TL olan 160 paket halinde 80 kilo eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroini 50 bin TL karşılığında Van'dan İstanbul'a götürdüğü belirtilen Mehmet Y.'nin, dikkat çekmemek için yanına annesi, eşi ve oğlunu aldığı belirtildi.





Ele geçirilen 80 kilo eroine polis tarafından el konulurken, Mehmet Y., annesi ve eşi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.