ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Cuma namazı İstiklal Marşı
GÜNDEM

Cuma namazında hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudular

Duygulu anların yaşandığı bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 13:09:53 Güncelleme: 13:20:03 İHA

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde cuma namazı için camide toplanan cemaat, namaz arasında her bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. O anlar ise bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, 15 Temmuz'da Cuma namazı sırasında benzerine nadir rastlanan bir durum yaşandı. Fatih'te bulunan Nuruosmaniye Cami'nde cuma namazını kılmak için toplanan cemaat, namaz arasındaki vaaz ardından tekrar namaza durdu. Bu sırada cami imamı bir anons yaparak darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla camide bir ilki gerçekleştireceklerini belirtti. Ardından cami içerisinde bulunan bütün cemaat, aynı anda İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Duygulu anların yaşandığı bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER