Muğla'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Ege Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

Allah'a şükür bir can kaybımız yok. Önemli sayılabilecek bir yıkım da yok. Vatandaşların paniğinden dolayı bazı yaralanmalar var. Onlar da hastanelerde hallolmuş durumda. Şu anda değişik hastanelerde 20 kadar vatandaşımız tedavi görüyor. Kos Adası'nda bir vatandaşımız bir de İsveç vatandaşı hayatını kaybetti. Depremin hemen sonrasında Sayın Valimizle yaklaşık bir 15-20 dakika içinde görüştük ve kısa süre içinde deprem sonucu durumun ne olduğunu birebir bize anlattı.

"İLETİŞİMDE KESİNTİ OLMADI"

İletişim hatlarında herhangi bir kesinti olmadı. Bu önemli bir şey. Altyapının ne kadar gelişmiş olduğunun göstergesi. Kos Adası'ndaki vatandaşlarımızın tahliye talepleri feribotlarla sağlanmış vaziyette. Deprem sonrası kesin durum tespiti şu şekildedir, Bodrum'da kullanılmayan, terk edilmiş 3 yıkık bina vardır. 32 binada nispeten ağır hasar var ve bunun dışında da başkaca bir hasar söz konusu değildir.

"DÖNÜŞÜM TAMAMLANMADI"

Bu vesileyle bir konuyu vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Yaşadığımız acı depremler var. Ben depremlerin olduğu bir bölgeden geliyorum. Erzincan depremi bugün hala dillerdedir. Dolayısıyla depremler dün olduğu gibi bugün de, yarın da, her zaman olabilir. Telaşlanmaya gerek yok. Depremle yaşamanın yollarını bulmamız lazım. Depreme karşı ilkokuldan başlayarak zaten Milli Eğitim Bakanlığımız bu çalışmaları başlattı, bunlar öğretiliyor. Deprem konusunda 1999 yılında Marmara depreminden sonra bir deprem yönetmeliği çıktı. Ondan sonra yapılan yapılarda bu yönetmelik kullanıldı. Ama evvelinde yapılan yapılarda bu dönüşüm tamamlanmış değil. Bu yapılıyor. Ancak bu büyük bir iştir. Birdenbire tamamlanması mümkün değildir. 15 yıl gibi bir süreden bahsediyoruz.

"ACILAR KOMŞULARLA ORTAK"

Yunanistan'a ve Yunan halkına geçmiş olsun diyorum. Acılar komşularla ortaktır. Sevinçler de ortaktır. Dolayısıyla komşumuzun acısını paylaşmak, komşuluğun gereğidir. Yunan halkına da geçmiş olsun. Yöneticilerine de bu vesileyle selamlarımızı iletiyoruz. Allah böyle büyük afetlerle bir daha memleketimizi imtihan etmesin diyoruz.

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