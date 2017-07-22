DİSK'in Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler, öldürülüşünün 37. yılında kabri başında anıldı.

Topkapı Mezarlığı'nda düzenlenen törene, Türkler'in kızı Nilgün Türkler Soydan, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK üyeleri, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Nilgün Türkler Soydan yaptığı konuşmada, bir kez daha hüzünlü bir 22 Temmuz sabahında babasının mezarının başında buluştuklarını söyledi.

Babasıyla ilgili 10 yıldır hazırlanmakta olan kitabın bitirildiğini ifade eden Soydan, 37 yıldır adalet arayışlarının sürdüğünü ve görünüşe göre adalet arayışının uzunca bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Saygı duruşunda bulunulan törende, katılımcılar Kemal Türkler'in mezarına karanfiller bıraktı.

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