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Bu eğitimde, geçmişte Doğu ve Güneydoğu'de, terör örgütünün sözde özyönetim ilan etmesinin ardından birçok ilçede güvenlik güçlerince uygulanan hendek barikat operasyonlarında olduğu gibi komando astsubay ve subaylar, kent merkezlerinde evlerin içine gizlenen teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik eğitim aldı. Eğitim başarılı bir tatbikatla sona erdi.