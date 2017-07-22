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Komandolara 'hendek barikat' eğitimi

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:47:00 DHA

Eğitime Türkiye'den 24, Azerbaycan'dan 14 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 4 olmak üzere toplam 42 astsubay ve subay katıldı

  • 1 Komandolara 'hendek barikat' eğitimi
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    Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda, gönüllü subay ve astsubaylara yönelik geçen Şubat'ta başlatılan Komando İhtisas Kursu'nun 5'inci aşaması, başarıyla tamamlandı.

  • 2 Komandolara 'hendek barikat' eğitimi
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    Bu aşamadaki 'Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Harekatı' eğitiminde, komando subay ve astsubaylar, geçmişte Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilçede teröre karşı düzenlenen 'hendek barikat' operasyonlardaki gibi, kent merkezlerinde evlerin içine gizlenen temsili teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik eğitim gördü.

  • 3 Komandolara 'hendek barikat' eğitimi
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    Dünyanın en zorlu askeri eğitim merkezleri arasında gösterilen Isparta´nın Eğirdir İlçesi´nde 1926'da kurulan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı´nın şubat ayında başlatılan gönüllü astsubay ve subaylara yönelik Komando İhtisas Kursu´nun 5'inci aşaması, 'Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı', başarıyla tamamlandı.

  • 4 Komandolara 'hendek barikat' eğitimi
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    DHA'nın haberine göre, eğitime Türkiye´den 24, Azerbaycan´dan 14 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nden 4 olmak üzere toplam 42 astsubay ve subay katıldı.

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  • 5 Komandolara 'hendek barikat' eğitimi
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    140 gönüllünün katıldığı ve beşinci safhasına 42 subay ve astsubayın gelebildiği 6 aşamadan oluşan Komando İhtisas Kursu´nda 1 kadın astsubay da bulunuyor.

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YORUMLAR 9
  • Misafir
    KKTC'nin Türkiye dışında resmen tanınması için ilk adım olmuş. Hayırlı olsun.
  • Misafir
    Allah'ınıza kurban Allah yar ve yardımcınız olsun amin!!!
  • Misafir
    ALLAHU TEALA burnunuzu kanatmasn Amin amin ya MUN
  • Misafir
    Allah tüm güvenlik güçlerimizi şer odaklardan korusun !
  • Misafir
    yürüyün aslan komandolarimiz
  • Misafir
    ALLAH kaza bela vermesin yolları açık olsun
  • Misafir
    ALLAH kaza bela vermesin yolları açık olsun
  • Misafir
    Helllall olsun askerlerimize
  • Misafir
    Deli kurtlar. Maaşallah
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