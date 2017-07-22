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Kemal Kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İsrail'in Mescid-i Aksa'da, ibadet hakkına müdahalesi kabul edilemez" dedi

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:32:43 Güncelleme: 15:38:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail'e tepki göstererek "İnanç ve ibadet hakkı tüm insanların temel hakkıdır. İsrail'in Mescid-i Aksa'da, ibadet hakkına müdahalesi kabul edilemez! Filistin'de İsrail'in müdahalesi sonucu, ibadet hakkı uğruna şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum" mesajını verdi.

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2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 10 dakika önce
    Yürüsen israile kadar tüm oylar sana ama bidaha gelmemek üzere.
  • Misafir 2 dakika önce
    ''Doğru söyleyeni dokuz köyeden kovarlar'' atasözünün tezahürüsünüz
Kalan karakter : 2000
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