CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail'e tepki göstererek "İnanç ve ibadet hakkı tüm insanların temel hakkıdır. İsrail'in Mescid-i Aksa'da, ibadet hakkına müdahalesi kabul edilemez! Filistin'de İsrail'in müdahalesi sonucu, ibadet hakkı uğruna şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum" mesajını verdi.
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 22, 2017
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 2
-
Misafir 10 dakika önceYürüsen israile kadar tüm oylar sana ama bidaha gelmemek üzere.30
-
Misafir 2 dakika önce''Doğru söyleyeni dokuz köyeden kovarlar'' atasözünün tezahürüsünüz00