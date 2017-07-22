CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail'e tepki göstererek "İnanç ve ibadet hakkı tüm insanların temel hakkıdır. İsrail'in Mescid-i Aksa'da, ibadet hakkına müdahalesi kabul edilemez! Filistin'de İsrail'in müdahalesi sonucu, ibadet hakkı uğruna şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum" mesajını verdi.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 22, 2017