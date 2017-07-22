Beykoz'da 5 otomobil taşıyan nakliye TIR'ı, freni boşalınca park halindeki araçlara çarparak durabildi.





Soğuksu Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Serkan Ateş yönetimindeki, oto galeriye araç taşıyan 07 GNH 17 plakalıTIR'ın frenleri boşaldı.





5 otomobil yüklü TIR, durabilmek için önce duvar ve çöp konteynerlerine ardından park halindeki 3 araca çarptı.









Beykoz itfaiyesi ve emniyet güçlerinin müdahale ettiği kaza yerinde, doğalgaz borularının zarar görmesi nedeniyle İGDAŞ ekipleri de hazır bekletildi.





Araçlar çekicilerin yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

istanbul

beykoz