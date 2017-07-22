Giresun'un Görele İlçesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet Çömlekçi Deresi'ne yuvarlandı. Sürücü 62 yaşındaki Ali German kaza yerinde, ağır yaralanan 15 yaşındaki torunu Osman Samet Kaya ise kaldırıldığı hastanede öldü.



DHA'nın haberine göre, kaza, ilçeye başlı Gülpınar Köyü'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Pazarcı Ali German yönetimindeki 28 K 8 6045 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Çömlekçi Deresi'ne yuvarlandı.





Sürücü Ali German kaza yerinde öldü. Ağır yaralanan ve Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan torunu Osman Samet Kaya da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.