İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Atama Kararnamesi'yle ile 3 general ve 14 albay, bir üst rütbeye terfi ettirildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, kararname ile FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz'da girişimine karşı duran, emirlerindeki personellerini uyaran Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Musa Çitil ile Tunceli Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Çardakçı korgeneralliğe terfi ederek Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı'na atandı.





SUR VE LİCE OPERASYONLARINI BİZZAT YÖNETTİ

Diyarbakır Merkez Sur İlçesi ile Silvan İlçesi'nde, gerçekleştirilen hendek operasyonlarını bizzat yöneten ve Sur ve Silvan'ı PKK'lı teröristlerden temizleyen Korgeneral Musa Çitil, 15 ayda 9 üst düzey PKK'lı teröristin öldürüldüğü Lice operasyonlarını da bizzat yönetti.

BAŞSAVCININ TELEFONUNA CEVAP VEREN TEK KOMUTAN

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, darbe girişimiyle ilgili zaman kaybetmeden soruşturma başlattı. Güre, 15 Temmuz gecesi 7'inci Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hasan Ceyhun Keleş'i telefonla aramasına rağmen cevap alamadı. Telefona cevap veren ve o gece Silvan'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonu yöneten Korgeneral Çitil, Başsavcı Güre'ye "Emrimde 8 bin kişi var. Benim emrimdeki herhangi bir asker darbe yönünde bir mermi sıkarsa kafasına sıkarım. Emrindeyim" yanıtını verdi ve darbeye karşı dik durdu.





FETÖ'CÜLERİ TAŞIYACAK FERİBOTUN ÇALIŞMASINI ENGELLLEDİ



Yine 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında personelini kontrol ederek, bunun bir hain kalkışma olduğunu söyleyen Tunceli Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Çardakçı da korgeneralliğe terfi etti. Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı'na atanan Çardakçı, 15 Temmuz gecesi darbeci askerleri Elazığ'a taşıyacak olan feribotun çalıştırılmasını engellemişti.