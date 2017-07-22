İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Edremit Belediyesince, Van Gölü kıyısında atıl durumdaki alan halk plajına dönüştürüldü. Tesisin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.





İlçesinin Dilkaya Mahallesi'nde yapılan halk plajı için yaklaşık 2 ay hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, mahalledeki eski okul binasını, çevresinde ve sahil kısmında bazı çalışmalar yaparak sosyal tesise dönüştürdü. Tesiste kafe, kantin, dinlenme alanı, aileler ve kadınlar için özel bölümler bulunuyor.





Tesisin kıyısındaki yaklaşık 2 kilometrelik lagüne kum serildi. Kıyıda çevre temizliği yapan ekipler, sahili de yabani otlardan arındırdı. Tesis çevresindeki metruk binaları yıkan ekipler, yaklaşık 750 metrelik yolu da asfaltladı.







Edremit Belediyesince halk plajı için kano, şezlong, şemsiye, duş alma kabini, yüzen platform ve güvenlik bariyerleri satın alındı. Güvenlik görevlileri ve cankurtaranın da görev yapacağı tesiste çocuklar için oyun parkı, araçlar için de otopark bulunuyor.





Halk plajının açılışı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ve protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle yapıldı.

Vali Zorluoğlu, açılış sonrası yaptığı konuşmada, Vanlıların ifadesiyle Van Denizi'nden halkın her boyutuyla yararlanması gerektiğini belirterek kamunun ve belediyelerin de halkın bu fırsattan yararlanabilmesine olanak sağlayacak projeleri hayata geçirmek zorunda olduğunu ifade etti.

Edremit Belediyesinin önemli bir projeye imza attığını aktaran Vali Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Van'da bir ilk olarak, halkımızın sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde faydalanabileceği halk plajı ve buna bağlı bazı tesisleri hizmete alıyoruz. Kaymakam Atıf Bey ve onun şahsında burası için emek vermiş işçisinden mühendisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Van Gölü büyük imkanlar sunarken özellikle kirlilikten korunmaya ihtiyacı var. Bunun için biz de Valilik ve belediye olarak inşallah bu yıl içerisinde Van Gölü'nün kirlenmesini önlemek amacıyla yeni bir atık su arıtma tesisinin temelini atacağız ve inşallah 2 yıl içerisinde de bu tesisi tamamlamayı hedefliyoruz. O zaman gölü kirleten ana kanalizasyon sorunu da çözülmüş olacak. Sadece bu da değil yine göl ve şehir ile alakalı ilçe belediyelerimizin önemli projeleri var. İnşallah kentin uzun süredir beklediği şehir içi trafiğin yoğunluğuna da önemli ölçüde çözüm olacak çevre yolu projesi başladı. Planlamasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı projeyi yakından takip ediyorum. Onu da 2019'dan önce büyük ölçüde tamamlamış olacağız ve hizmete sokacağız. Kentin gündeminde olan önemli konular, projeler ve çalışmalar var. Sırası geldikçe hepsini kamuoyu işle paylaşacağız. Şunu net bir şekilde ifade edeyim ki Valilik olarak, kaymakamlıklar ve belediyeler olarak Van'ın merkezinin ve ilçelerinin uzun süredir beklediği, ihtiyaç duyduğu, vatandaşımızın özlemini çektiği bütün hizmetleri ve projeleri bir bir hizmete koyacağız."

"BOTANİK PARK PROJEMİZ DEVAM EDİYOR"

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiçekli de göreve 8 ay önce başladığını anımsatarak göreve başladığı günden beri vatandaşların belediye hizmetlerinden yoksun kaldığı gördüklerini söyledi. Bu kapsamda ekibiyle çevre konularında, yolların düzenlenmesi, karla mücadele, park ve bahçe işlerinin yapılması için yoğun çaba sarf ederek temel belediyecilik yapmaya çalıştıklarını aktardı.





Çiçekli, şunları kaydetti:

"Benim nazarımda Van Gölü bölgenin en güzel yeri, göl çevresine yerleşmiş en güzel yerleşim yeri Van, tarihiyle, doğasıyla, Şamran Kanalıyla, sahilleri ile insanlarıyla da kentin en güzel yeri Edremit. İlçemiz hem bölgenin hem de Van'ımızın vitrini durumunda. Dolayısıyla biz de vitrine uygun bir perspektif çizerek ona göre projelere hayat veriyoruz. Bu kapsamda ilk olarak sahil bandını paylaştık ve ihalesi yapıldı. İnşallah 75 gün sonra Edremit sahil bandı halkımızın hizmetine sunulacak. Yine bu perspektifle tarihi Şamran Kanalımızın restorasyon çalışmasını başlattık ve DSİ Bölge müdürümüzle bunu yürütüyoruz. Yine bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz Botanik Park projemiz devam ediyor. Sizlere kışın verdiğim plaj sözümü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Plajımızın ilçemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Batı'da ne varsa burada da o olsun diye elimizden geleni yaptık."





Açılışa, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Van YYÜ Rektör Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, AK Parti İlçe Başkanı Halis Bayramoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nevzat İnanç, TÜRSAB Doğu Anadolu Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Semra Gümüş Gündüz, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş da katıldı.





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