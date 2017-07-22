İzmit'te genç bir kadın, telefoncu dükkanına gidip hemen geleceğini söyleyerek tuhafiye dükkanına yaklaşık 1 yaşındaki erkek çocuğu bırakıp kayıplara karıştı.



DHA'nın haberine göre olay, tuhafiye dükkanına gelen genç bir kadın mahalle içersinde bulunan telefoncuya gidip geleceğini söyleyerek yaklaşık 1 yaşında olan erkek çocuğu bırakıp kayıplara karıştı.







Yaklaşık 3 saat boyunca annesinden haber alamayan dükkan sahibi durumu polise bildirdi. Bu esnada çevre esnaflar annesinin bırakarak gittiği bebeğe süt ve yiyecek vererek ilgilendiler. Tuhafiye dükkanına gelen polis ekipleri çocuğu bırakan kadını arama çalışmaları başlatırken bebeği de polis merkezine götürdüler.

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