Samsun’un Çarşamba ilçesindeki silahlı kavgada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Terme caddesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup silahlarla birbirlerine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Ekiplerce yaralı halde bulunan Murat Aşar, Alptuğ ve Göktuğ Tekcan ile Salih ve Mehmet Semercioğlu, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun'daki çeşitli hastanelere sevk edilen Murat Aşar, Alptuğ ve Göktuğ Tekcan ile Salih Semercioğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Mehmet Semercioğlu'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünce olayın ardından bölgede güvenlik tedbiri alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce olayın büyümemesi için Çarşamba'ya takviye polis ekibi gönderildi.