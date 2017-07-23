Uludağ'a gezmeye gelen Katarlı ailenin 9 yaşındaki çocuğu kayboldu. Katar'dan Türkiye'ye turist olarak gelen 9 kişilik aile Uludağ'a gitti. İHA'nın haberine göre; Uludağ'da gezen aile yemek yedikten sonra İstanbul'da kaldıkları otele dönecekleri sırada 9 yaşındaki çocuklarının olmadığını farketti. Aile üyeleri bir süre kaybolan İbrahim Najib el Mansouri'yi bulmak için çevrede arama yaptıktan sonra jandarmaya haber verdi.

ÖZEL HAREKAT TİMİ TERMAL KAMERALARLA DESTEK VERDİ

Jandarma ekipleri AFAD'a haber vererek Uludağ Sarıalan mevkiinde 60 kişilik arama kurtarma ekibi kuruldu. Ekiplere arama çalışmalarında Jandarma Özel Harekat timi termal kameralarla destek veriyor. 12 kişilik jandarma asayiş ekibi ise Sarıalan bölgesinde bulunan bungalov evleri kontrol ediyor.

AFAD, JAK, AKUT, İHH VE UMKE EKİPLERİNDEN ARAMA ÇALIŞMASI

Kaybolan Yemen asıllı Katar vatandaşını bulmak için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, AKUT, Nilüfer Arama Kurtarma, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, İHH, UMKE ekipleri Sarıalan bölgesinden başlayarak Uludağ'da arama çalışmalarına başladı. Jandarma iz takip köpeğini sahaya sürebilmek için akşam 19.00'da kaybolan İbrahim Najib el Mansouri'nin istanbul'da kaldığı otelden kıyafetlerini Bursa'ya getirtti. Ekipler kaybolan çocuğu bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor.

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