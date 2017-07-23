Bursa Uludağ'da dün kaybolan Yemen asıllı Katar vatandaşı İbrahim Najib El Mansouri kaybolduğu yerin 1 saat yürüme mesafesi uzaklığında JAK timleri tarafından bulundu. DHA'nın haberine göre; Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İHA'nın haberine göre; Uludağ'a turist olarak gelen Katarlı aile yemek yedikten sonra İstanbul'da kaldıkları otele dönecekleri sırada 9 yaşındaki çocuklarının olmadığını farketti. Aile üyeleri bir süre kaybolan İbrahim Najib el Mansouri'yi bulmak için çevrede arama yaptıktan sonra jandarmaya haber verdi.

ÖZEL HAREKAT TİMİ TERMAL KAMERALARLA DESTEK VERDİ

Jandarma ekipleri AFAD'a haber vererek Uludağ Sarıalan mevkiinde 60 kişilik arama kurtarma ekibi kuruldu. Ekiplere arama çalışmalarında Jandarma Özel Harekat timi termal kameralarla destek verdi.

BULUNDU

İbrahim Najib El Mansouri kaybolduğu yerin 1 saat yürüme mesafesi uzaklığında JAK timleri tarafından bulundu.

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