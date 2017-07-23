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Kartal'da denizden 2 gündür kayıp olan adamın cesedi çıktı

Kartal’da denizden yaşlı bir adamın cesedi çıktı. Cesedin 2 gündür haber alınmayan Musa Acılıoğlu’na ait olduğu belirlendi

23 Temmuz 2017 Pazar, 12:15:41 Güncelleme: 12:20:12 İHA

Kartal sahilinde yürüyen bazı vatandaşlar deniz yüzeyinde bir ceset fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

İHA'nın haberine göre; İtfaiye ekipleri aracılığı ile kıyıya çıkarılan cesedin, kendisinden iki gündür haber alınamayan 68 yaşındaki Musa Acılıoğlu’na ait olduğu belirlendi. Haber verilen Acılıoğlu’nun yakınları olay yerine geldi. Yakınları burada gözyaşlarını tutamazken, yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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