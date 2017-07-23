ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hero
GÜNDEM

'Hero' yazılı tişörtle sınava girdi, gözaltına alındı

Adana'da, üzerinde 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren genç gözaltına alındı

23 Temmuz 2017 Pazar, 14:07:45 Güncelleme: 14:08:54 İHA

Adana'da 35 yaşlarındaki Ş.B., üzerinde 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle Çukurova ilçesindeki bir okulda DGS'ye girdi. İHA'nın haberine göre; Tişörtteki yazıyı fark eden sınav denetmeni durumu okulun güvenlik görevlilerine bildirdi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, üzerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığının da giydiği 'Hero' yazılı tişört bulunan Ş.B.'yi gözaltına alıp 100. Yıl Polis Merkezi'ne götürdü.

Hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan işlem başlatılan Berker, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yedek parça üzerine iş yeri bulunduğunu belirten Ş.B., hiçbir şeyden haberi olmadığını, gözaltına alınınca örgüt üyelerinin bu tişörtü giydiğini öğrendiğini söyledi.

Ş.B., polis merkezine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER