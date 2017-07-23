Adana'da 35 yaşlarındaki Ş.B., üzerinde 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle Çukurova ilçesindeki bir okulda DGS'ye girdi. İHA'nın haberine göre; Tişörtteki yazıyı fark eden sınav denetmeni durumu okulun güvenlik görevlilerine bildirdi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, üzerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığının da giydiği 'Hero' yazılı tişört bulunan Ş.B.'yi gözaltına alıp 100. Yıl Polis Merkezi'ne götürdü.



Hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan işlem başlatılan Berker, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yedek parça üzerine iş yeri bulunduğunu belirten Ş.B., hiçbir şeyden haberi olmadığını, gözaltına alınınca örgüt üyelerinin bu tişörtü giydiğini öğrendiğini söyledi.

Ş.B., polis merkezine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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