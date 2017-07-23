Van'ın Gürpınar İlçesi'nde sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış bomba yüklü bir araç imha edildi. Ayrıca teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet silesinde yapılan açıklamada, "Van/Gürpınar´da devam eden operasyonda bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış bomba yüklü bir araç imha edilmiş, tespit edilen 3 mağara içerisinde çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

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Genelkurmay Başkanlığı