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Sinan Kurtoğlu
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Depremde hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi

Ege'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme Yunanistan'ın Kos Adası'nda yakalanan ve hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu'nun cenazesi Bodrum'a getirildi. Limanda cenazeyi bekleyen Kurtoğlu'nun yakınları gözyaşlarına boğuldu

23 Temmuz 2017 Pazar, 15:33:27 Güncelleme: 15:42:53 İHA

Ege Denizi'nde merkez üssü Kos adası açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını haybeden Sinan Kurtoğlu'nun (37) cenazesi, otopsi ve resmi işlemlerin ardından Bodrum'a getirildi.

İHA'nın haberine göre; Saat 09.30'da feribotla Kos Adası'na geçen Kurtoğlu ailesi, cenazeyi teslim aldı. Feribota yolculuk esnasında Sahil Güvenlik botu eşlik ederken, cenaze gözyaşları arasında feribottan indirildi. Cenazeyi karşılamak için limanda bekleyen Kurtoğlu'nun yakınları tabutu görünce ağıtlar yaktı.

 

Limandan alınan cenaze, İzmir'in Karşıyaka'ya ilçesine gönderildi. Öte yandan, cenazenin Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

 

  • Sinan Kurtoğlu
  • kos adası
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