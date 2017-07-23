Ege Denizi'nde merkez üssü Kos adası açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını haybeden Sinan Kurtoğlu'nun (37) cenazesi, otopsi ve resmi işlemlerin ardından Bodrum'a getirildi.
İHA'nın haberine göre; Saat 09.30'da feribotla Kos Adası'na geçen Kurtoğlu ailesi, cenazeyi teslim aldı. Feribota yolculuk esnasında Sahil Güvenlik botu eşlik ederken, cenaze gözyaşları arasında feribottan indirildi. Cenazeyi karşılamak için limanda bekleyen Kurtoğlu'nun yakınları tabutu görünce ağıtlar yaktı.
Limandan alınan cenaze, İzmir'in Karşıyaka'ya ilçesine gönderildi. Öte yandan, cenazenin Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
- Sinan Kurtoğlu
- kos adası
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0