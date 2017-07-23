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Numan Kurtulmuş
GÜNDEM

Bakan Kurtulmuş, protokolde çıkan kavganın ortasında kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Aybastı İlçesi'nde katıldığı Perşembe Yaylası Şenlikleri'nde, protokol bölümünde çıkan arbedenin ortasında kaldı. Ezilme tehlikesi atlatan Bakan Kurtulmuş, korumalar ve askerler tarafından şenlik alanından güçlükle çıkarıldı. Bakan Kurtulmuş, daha sonra şenlik alanına dönmedi

23 Temmuz 2017 Pazar, 15:46:11 Güncelleme: 15:57:04 DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, memleketi Ordu'nun Aybastı İlçesi'nde Perşembe Yaylası Şenlikleri'ne katıldı. DHA'nın haberine göre; Kurtulmuş, şenlik alanında protokol için hazırlanmış tribündeki yerine geçmeden önce, Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ekipleri, gelen İl Emniyet Müdürü Suat Çelik'in protokol sırasına oturmasına izin vermedi.

KORUMALAR ARASINDA KAVGA

Bakan Kurtulmuş'un yoğun güvenlik önlemleri altında geldiği meydanda gerginlik devam etti. Kurtulmuş, kalabalıktakileri selamlayarak protokoldeki yerine oturdu. Bu sırada Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da şenlik alanında protokol için hazırlanmış tribünde oturup kendi arasında konuşurken, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik'in korumalarıyla, onun oturmasını engelleyen Zabıta ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın korumaları arasında kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Bakan Kurtulmuş, ezilme tehlikesi atlattı. Kavganın içinde kalan Bakan Kurtulmuş, korumaları ve komandoların eşliğinde meydandan çıkarılarak güvenlik nedeniyle bölgeden hızla uzaklaştırıldı.

Ordu Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, kavga ardından protokolün yanına gitmeye çalışan çevredekileri sakinleştirmeye çalıştı. Bakan Kurtulmuş'un meydanı terk etmesi üzerine, Vali Seddar Yavuz ve İl Emniyet Müdürü Suat Çelik de yoğun güvenlik önlemi altında bölgeden uzaklaştı. Özel Harekat Polisleri ve komandolar da bölgede önlemlerini sürdürürken, güreş şenliğine de kaldığı yerden devam edildi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 6 dakika önce
    burdaki olayın kutuplaşmaya ne alakası var Allah aşkına ya.
  • Misafir 19 dakika önce
    heryer kavga heryer kutuplaşma yazık oldu
  • Misafir 6 dakika önce
    Neden böyle oldu yaa ?
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