Malatya'da bir çocuk, arkadaşlarının yaptığı şaka nedeniyle sıkıntılı anlar yaşadı.

Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi'ndeki İnönü Stadı'nda çevresinde şakalaştığı arkadaşları, Sefa Bayır'ın (13) çantasını, stadın misafir giriş kapısının yanındaki barakanın üzerine attı.

Çantasını almak için yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki kapıya tırmanan Bayır'ın ayağı, duvar ile demir kapı arasına sıkıştı. Bayır'ın ayağını sıkıştığı yerden çıkartamaması üzerine arkadaşları Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından Bayır'ın ayağını sıkıştığı yerden kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddeden Bayır, iyi olduğunu söyleyerek olay yerinden arkadaşlarıyla yürüyerek ayrıldı.