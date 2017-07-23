Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir binanın duvarının yıkılması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hastane Mahallesi 6041. Sokak'taki bir binanın duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

Duvarın kenarında oturan Nurşen Yazıcı (51) ile oyun oynayan 6 yaşındaki Yiğit Taşdelen, Berat Çakmak ve Mert Özcan, üzerine düşen tuğla parçalarıyla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tuğlaların altından çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yazıcı, Özcan ve Taşdelen, hastanedeki müdahale sonrası, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.