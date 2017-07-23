Çanakkale Şehir İskelesi'nden denize düştüğü sanılan 41 yaşındaki İbrahim Işık, suda boğularak yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; bugün saat 16.00 sıralarında, Çanakkale Şehir İskelesi'nde balık tutan vatandaşlar, suyun içinde bir kişinin çırpındığı görüp, durumu polise bildirdi. Ağzından köpükler geldiği görülen kişi, bir süre sonra suya batıp, gözden kayboldu. Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı SAGET-7 botu ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi sevk edildi.

Yaklaşık 15 dakika süren arama çalışmalarının ardından görgü tanıklarının verdiği bilgi doğrultusunda iskeleden 5 metre açıkta İbrahim Işık'ın cesedine ulaşıldı. Işık'ın suyun 7 metre dibindeki cesedi, dalgıç polisler tarafından 15 dakikalık bir çaba sonucu çıkartılıp, bota alındı. Işık'ın cesedi eski Kilitbahir Feribot İskelesi'ne getirildi. Sedye ile kıyıya çıkartılan Işık'ın cesedi, ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Işık'ın denize düşüp, öldüğü sanılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.