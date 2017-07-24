Çanakkale'de şehir iskelesinde nedeni bilinmeyen bir şekilde denize düşen 41 yaşındaki İbrahim Işık, yaşam fonksiyonları durmuş bir şekilde denizden çıkarılmıştı. Işık, Çanakkale Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan müdahaleler sonucunda hayata döndürüldü.

İHA'nın haberine göre; Bugün saat 16.10 sıralarında Çanakkale iskelesinde meydana gelen kazada, balık tutan vatandaşlar suyun içinde birinin çırpındığını gördü. Bunun üzerine durumu polise bildirdi. Çırpınan kşi daha sonra suyun dibinde gözden kayboldu. Bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı SAGET-7 bot ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi sevk edildi. Yaklaşık 15 dakika süren arama çalışmalarının ardından görgü tanıklarının bilgisiyle İbrahim Işık'ın cansız bedeni, iskelenin 5 metre açığında denizin 7 metre dibinde dalgıç polisler tarafından bulundu.

10 dakika süren kurtarma çalışmalarının ardından Işık'ın cansız bedeni Deniz Polisi botuyla eski motor iskelesi kıyısına getirildi. Bottan sedye ile çıkarılan Işık, ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Işık'a hastanede yapılan müdahale sonucunda hayata döndürüldü. Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan İbrahim Işık'ın, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.