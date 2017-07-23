İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Aşiyan Parkı'nda füniküler hattında proje çalışmaları yapıldığını ve çalışmalarda ağaç kesilmeyeceğini bildirdi.

İBB, bazı medya organlarında yer alan "Aşiyan Parkı'nda ağaçların kesileceği" iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Aşiyan Parkı'nda Rumeli-Hisarüstü Aşiyan Füniküler Hattı proje çalışmaları yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşiyan Parkı'nda geçecek olan füniküler hattında proje çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda ağaç kesilmeyecek. Anıtlar Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve orman mühendisleri gözetimde bazı ağaçlar bölgeden taşınacak şekilde planlanıyor. Şantiye bittikten sonra yeniden düzenlenecek ve eski haline getirilecek. Ağaçların kesilmesi söz konusu değildir."

Aşiyan Parkı

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