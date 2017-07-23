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Mardin’de su şebekesi patladı, yollar göle döndü

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan şebekenin patlaması sonucu yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı

23 Temmuz 2017 Pazar, 21:56:49 Güncelleme: 22:02:09 AA

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin içme suyunu karşılayan isale hattındaki patlama sonucu yollar ve piknik alanı su altında kaldı.

Midyat ilçesine bağlı Beyazsu Mahallesi'nden Nusaybin üzerinden Kızıltepe ve Artuklu ilçelerine giden isale hattı, Çağ Barajı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın ardından sular altında kalan Nusaybin-Midyat karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı, Çağ Piknik alanında bulunanlar zor anlar yaşadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vanaları kapatarak suyu kesti.

Belediye ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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