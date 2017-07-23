Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce öldürülen kişinin herhangi bir siyasi kimliği bulunmadığı, olayın nedeni ve faillerin tespiti için detaylı inceleme ve araştırmanın devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da saat 22.30 sularında Çatalca köyü Güvenli mezrasına gelen 2 bölücü terör örgütü mensubunun, Sami Çiftçi isimli kişiyi köyden kaçırdığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kişi, daha sonra aynı şahıslar tarafından köyün dışında bulunan bir samanlıkta silahla vurulmak suretiyle öldürülmüştür. Olayla ilgili yapılan ilk araştırma sonucunda, Sami Çiftçi isimli şahsın herhangi bir siyasi kimliğinin olmadığı tespit edilmiştir. Olayın nedeni ve faillerinin tespitiyle ilgili detaylı inceleme ve araştırma devam etmektedir."

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Sami Çiftçi