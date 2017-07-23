Adana'da "hero" yazılı tişört giydiği için gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün ve bugün farklı yerlerden gelen ihbarlar sonucu, üzerinde "kahraman" anlamına gelen İngilizce "hero" yazılı tişört giydiği için gözaltına alınan 4 kişinin ardından, kette 3 kişi daha aynı gerekçeyle gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler M.C.A, M.E, H.U, Ş.B.P, G.B, S.E.G. ve E.İ. işlemlerinin ardından farklı zamanlarda Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra, "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin propagandasını yapma" suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik FETÖ mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sanıklarından eski Astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde "hero" yazan tişörtle duruşmaya girmişti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, yaşanan tartışma üzerine cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.