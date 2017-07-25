ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Elazığ
GÜNDEM

Elazığ'da düğün salonunun elektrik panosu yandı, 5 kişi dumandan etkilendi

Elazığ’da bir düğün salonunda elektrik panolarının yanması sonucu dumandan 5 kişi etkilendi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 00:10:50 Güncelleme: 25 Temmuz 2017 Salı, 16:13:23 İHA

Yangın, Elazığ Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonunda sünnet düğünü yapıldığı sırada elektrik panolarında meydana gelen kısa devre sonucu, salonu dumanlar kapladı.

İHA'nın haberine göre, düğün salonunda bulunanlardan bazıları sağlık ve itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile sağlık ekibi sevk edildi. İçeride bulunanlar tahliye edilirken, dumandan 5 kişi etkilendi. Dumandan etkilenenlerin 3’ü hastaneye kaldırılırken, 2’sine ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, "Saat 19:52 sıralarında yangın olduğu ihbarını aldık. Ekiplerimizi yönlendirdik. 4 dakika içerisinde olay yerine intikal ettik. 5-6 ekiple olaya müdahale edip yangını söndürdük.Yazın hem sıcaktan hem aşırı yüklenmelerden dolayı kısa devreler oluyor. Duruma müdahale edip vatandaşları tahliye ettik" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 24 Temmuz 2017 Pazartesi 00:43
    Elazığ yazmasaydınız adana sanacaktım
  • Misafir 24 Temmuz 2017 Pazartesi 00:20
    şükürölen veya yaralan yok
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER