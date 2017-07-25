Yangın, Elazığ Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonunda sünnet düğünü yapıldığı sırada elektrik panolarında meydana gelen kısa devre sonucu, salonu dumanlar kapladı.



İHA'nın haberine göre, düğün salonunda bulunanlardan bazıları sağlık ve itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile sağlık ekibi sevk edildi. İçeride bulunanlar tahliye edilirken, dumandan 5 kişi etkilendi. Dumandan etkilenenlerin 3’ü hastaneye kaldırılırken, 2’sine ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, "Saat 19:52 sıralarında yangın olduğu ihbarını aldık. Ekiplerimizi yönlendirdik. 4 dakika içerisinde olay yerine intikal ettik. 5-6 ekiple olaya müdahale edip yangını söndürdük.Yazın hem sıcaktan hem aşırı yüklenmelerden dolayı kısa devreler oluyor. Duruma müdahale edip vatandaşları tahliye ettik" dedi.