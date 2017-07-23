Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un haberine göre; Elazığ'da düğün salonunun bodrum katında bulunan elektrik trafosunun patlaması paniğe neden oldu. Patlamanın olduğu sırada düğün salonunda bulunan davetlilerden 12 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi olası faciayı önledi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. Çevreyi kaplayan dumanlar ve alevler nedeniyle salonda bulunan davetliler panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın olduğu sırada düğün salonunda bulunan davetlilerin büyük kısmı yangın merdiveninden tahliye edildi. Bazı vatandaşlar da çatıya çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi alevler söndürülürken, tüm davetliler salondan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 8 davetliye olay yerinde hazır bulunan 112 ekipleri tarafından oksijen verilerek müdahale edildi. dumandan etkilenen 4 kişi de kentteki hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmezken, trafonun patlama nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.