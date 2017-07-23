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İstanbul Esenyurt yangın
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İstanbul'da yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri alarma geçti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 00:42:53 Güncelleme: 00:43:06 İHA

İHA'nın haberine göre; Esenyurt Saadetdere Mahallesi 88. Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Binanın üst katlarına mahsur kalan bir kişinin itfaiye tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 dakika önce
    Çatıda 2 kişi vardı yangini itfaiye gelene kadar söndürmeye çalıştı
  • Misafir 2 dakika önce
    Çatıda ki 2 kişinin görüntüsü var
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