BEBEK’teki Aşiyan Parkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı İstasyonu projesi kapsamında sac levhalarla çevrildi. Parkın içinde ve sahil yolunun hemen yanında yer alan ağaçlar numaralanarak işaretlendi. Şiirde Garip Akımı’nın kurucusu Orhan Veli Kanık’ın martılı heykeline de ev sahipliği yapan parkta başlatılan çalışma, tartışmalara neden oldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre ağaçların kesileceğinden endişe eden çevre sakinlerinin eleştirdiği proje, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere vatandaşlar, parkta yürütülecek çalışmaya tepki gösterdi. Proje, Twitter’da #AşiyanParkı, #Aşiyanadokunma etiketleriyle ilk 10 gündem maddesi arasında yer aldı.

‘YAZIKTIR, KESMESİNLER’

Çevre sakinlerinden Avni Gökşan, “Kaç yıllık ağaçlar var burada. Ne yaparsa yapsınlar, isterse havaalanı yapsınlar, yazıktır. Ağaçları boşu boşuna katledecekler” diye yakındı. Ailesiyle birlikte sık sık piknik yapmaya geldiklerini anlatan Gökşan, “1992’den beri buraya geliyorum, çocuklarım, torunum oynuyor. Zaten ufacık bir yer kaldı” dedi. Gökşan’ın eşi Hanım Gökşan ise “Buradaki ağaçların kesilmesini istemiyorum. Burada piknik yapıyoruz. Başka gidecek bir yerimiz yok. En yakın burası. Aşiyan’ın özelliği bitiyor” ifadesini kullandı. Aşiyan Parkı’nda gazetesini okuyan Mahmut Turan da “Haftada bir gün buraya gelip dinleniyorum, gazetemi okuyorum. Buranın bozulmasını hiç tasvip etmiyorum. Hiç olmazsa insanlar gelip oturuyor, manzara seyrediyorlar, niye yapıyorlar anlamış değilim” dedi.

‘AĞAÇLARI ÇOCUK GİBİ BÜYÜTTÜK’

İki nesildir Aşiyan’da oturduğunu söyleyen çevre sakinlerinden Zeynep Ataç ise “Bizim yıllardır emek verdiğimiz Aşiyan Parkı ne yazık ki yok edilmeye çalışılıyor. Ufak ve keyifli bir park. Buraya metro indirecekler. Bundan vazgeçiremedik, önleyemedik” diye konuştu. Ağaçların taşınacağını ve yeniden bir yere dikileceğine inanmadığını söyleyen Ataç, “Arazinin kayalık olmasını bir kenara bırakın, burada yıllardır emek verdiğimiz ağaçlar var. Çocuk gibi büyüttük, onlar yok edilmek isteniyor. Aşiyan dar bir yoldur. Oraya insanlar gelince, büyük bir keşmekeş olacak. Trafik daha beter olacak. Baltalimanı ya da Ortaköy’e indirilse daha rahat ulaşım sağlanabilir. Ağaçların kesilecek olmasından dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum” yorumunu yaptı. Aşiyan sahilinde balıkçılık malzemeleri satan Selahattin Ay da “Hisarüstü’nden gelen müşterilerim 2 dakikada buraya inecek. Otopark sorununu düşünmeyecek. Güzel bir şey olacak ama parkın talan edilmesi, ağaçların kesilmesi bizi üzüyor. Buranın bu hali daha güzel” diyerek tepkisini dile getirdi.

800 METRE İÇİN

Hisarüstü-Aşiyan arasındaki füniküler hattı, 800 metre uzunluğunda olacak. 1 Mart’ta ÇED süreci başlayan projenin 2019’da hizmete girmesi planlanıyor. Projenin bedeli 85 milyon TL.

İBB: KESMEYECEĞİZ TAŞIYACAĞIZ

İBB yetkililerine “Aşiyan’da işaretlenen ağaçlar kesilecek mi?” diye sorduk. “Anıtlar Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve orman mühendislerinin gözetiminde bazı ağaçlar aynı bölgede taşınacak. Şantiye bittikten sonra park eski haline getirilecek” yanıtını aldık. İBB yetkilileri, 3 bin 56 metrekarelik parkın ne kadarlık kısmının ve kaç ağacın etkileneceği bilgisini de vermedi.

TOPLAM 75 AĞAÇ VAR

3 bin 56 metrekarelik parkta, toplam 75 ağaç bulunuyor. Daha önce, taşınacak ağaç sayısının 26 olduğu açıklanmıştı.

BOĞAZ’I SEYREDEN BİR GARİP ORHAN VELİ

Ünlü şair Orhan Veli Kanık’ın İstanbul Türküsü şiirinde yer alan dizelerinin hayat bulduğu parktı Aşiyan Parkı. Orhan Veli’nin arkadaşları, şairin 1950’de vefatının ardından dizelerini vasiyeti kabul etti, şairi Aşiyan Mezarlığı’na defnetti. Orhan Veli’nin ölümünden 38 yıl sonra da mezarlığın hemen yanında bulunan parka elinde kitabı ile Boğaz’ı seyreden Orhan Veli heykeli ile yanı başına martı heykeli yaptırıldı.

İSTANBUL TÜRKÜSÜ

“İstanbul’da Boğaziçi’nde,

Bir fakir Orhan Veli’yim;

Veli’nin oğluyum,

Tarifsiz kederler içinde.

Urumelihisarı’na oturmuşum;

Oturmuş da bir türkü tutturmuşum:

‘İstanbul’un mermer taşları;

Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları;

Gözlerimden boşanır hicran yaşları;

Edalım, Senin yüzünden bu halim”

MİMARLAR ODASI BAŞKANI EYÜP MUHÇU: TAŞIMA AĞAÇLA DOĞA DÖNMEZ

Ağaç lar bulunduğu yerde yaşatılmalı. Devasa ağaçlar başka bir yere nakledildiğinde çevreye katkısı ortadan kalkar. Taşındıkları yerde yaşatmak kolay değil. Ağaçlar bir operasyon geçirdiği için ömrü kısalıyor, kuruma riski çok yüksek. İmar yönetmeliklerinde ağaçlar naklediliyor adı altında ortadan kaldırılıyor. Örneğin bir inşaat yapılırken alanda ağaç varsa, bedelini ödeyen ağaçları taşıyabiliyor. Bu, para kazanma vesilesi de oldu. Ağaçlar niye sökülüyor? Sökülmeden de projeler yapılır. Uzmanlık ve çevreye saygı varsa çözülür. Ağaçların sökülmesi bir zaruretmiş gibi gösteriliyor. Ağaçları savunanlar da ulaşım projelerine karşı geliyormuş gibi suçlanıyor. Göztepe Parkı’nda da aynı sorun var. Parktan metro istasyonu geçecek ve dolayısıyla park yok olacak. Mimarlar Odası olarak İBB’ye “Proje revize edilip istasyon kaydırılırsa park zarar görmez” önerisinde bulunduk. Yanıt “Projeyi ihale ettik, dönemeyiz” oldu. Niye olmasın? Aşiyan için de doğru yer tespitiyle ağaçlara dokunulmaz. Taşıma ağaçla doğa dönmez.

MİMAR SİNAN GENİM: BÖYLE PROJELERİN VEBALİ OLUYOR. HİÇBİR YERE DOKUNMADAN BİR ŞEY YAPILMIYOR

Ağaç lar tekniğine uygun taşındığı zaman yeni yerinde tutmaması söz konusu değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu konuda uzman. Kamulaştırma çok yüksek maliyetler gerektirdiğinden istasyon için burası tercih edilmiş olabilir. Zaten o çevrede başka boş alan da yok. Kamulaştırmalar mahkemeden de dönebilir, süreç uzayabilir. Bu tip projeler ameliyat gibidir. Başta sıkıntılı fakat sonra sağlığına kavuştuğu zaman memnuniyet verici. Kamuoyu anlamadan, dinlemeden tepki gösterebiliyor. Sonra bu projeler bitince o tepki gösterenler memnuniyetle projeyi kullanıyor. Böyle projelerin bir vebali oluyor. Hiçbir yere dokunmadan bir şey yapmak da mümkün değil.