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Adana'da mahalle kavgasına polis müdahale etti

Kimsenin yaralanmadığı kavganın ardından silahları kullanan her iki taraf kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:33:48 Güncelleme: 09:37:12 DHA

Adana'da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavga sonrası toplanan mahalleliler, olayda kullanılan av tüfeğini polise vermek istemeyince, biber gazıyla müdahale edildi.

DHA'nın haberine göre olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir kahvehanenin işletmecisi dışarı çıkarak isim vermeden küfürler edip, pompalı av tüfeği ile havaya ateş açtı. Bundan rahatsız olan yaklaşık 30 metre uzaktaki fırın çalışanları ile kahvehane işletmecisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraf, birbirlerine av tüfekleriyle ateş etti. Silahlı kavga sonrası sokağa dökülen mahalleli, sürekli olay çıkarttığını öne sürdükleri kahvehane işletmecisine tepki gösterdi. Kimsenin yaralanmadığı kavganın ardından silahları kullanan her iki taraf kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KISA SÜRELİ ARBEDE

Olayın yaşandığı bölgede geçmiş dönemlerde terör örgütü PKK sempatizanları tarafından korsan gösterilerin gerçekleştirilmesi nedeniyle zırhlı polis araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alındı. Öfkeli kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çeken polis, dağılmaları konusunda uyarılar yaptı. Kahvehane işletmecisinin kullandığı pompalı av tüfeğini olay yerinde atılı olarak alan polis, fırındaki av tüfeğini almak isterken mahallelilerin tepkisiyle karşılaştı. Kısa süreli arbede sonrası biber gazı ile müdahalede bulunan polis, öfkeli kalabalığı dağıttı.

Kavganın çıktığı kahvehaneye daha önce Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın yapılmış, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alınmıştı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


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YORUMLAR 5
  • Misafir 1 dakika önce
    nerde kaldın Adana sesin çıkmıyordu 12 saattir liderliği az daha Urfaya kaptırıyordun
  • Misafir 13 dakika önce
    ASLINDA HABERİ BİR BAŞLIK ALTINDA TOPLAYIP ADINIDA : ADANADA BUGÜN DİYE DERLESENİZ DAHA GÜZEL OLMAZ MI
  • Misafir 13 dakika önce
    anan adanalım canım adanalım
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