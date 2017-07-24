Bu kez sportif Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin spor yaparken çekilen kareleri sosyal medyadan paylaşıldı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un paylaştığı fotoğraflarda MHP liderinin yürüyüş yaptığı ve vatandaşlarla sohbet ettiği görülüyor.

— Olcay Kılavuz (@OlcayKilavuz) July 23, 2017

AÇIK RENK TAKIM

Bahçeli önceki gün de, görmeye alışık olduğumuz koyu renk takım elbiselerin yerine farklı bir tercihte bulunmuş, açık renk ve spor ceketiyle makam odasında poz vermişti. Bahçeli'nin fotoğrafları büyük ilgi görmüştü.