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Bu kez sportif Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin spor kıyafetleri ile çekilen fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:39:32 Güncelleme: 09:46:15 HABERTURK.COM

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin spor yaparken çekilen kareleri sosyal medyadan paylaşıldı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un paylaştığı fotoğraflarda MHP liderinin yürüyüş yaptığı ve vatandaşlarla sohbet ettiği görülüyor.

AÇIK RENK TAKIM

Bahçeli önceki gün de, görmeye alışık olduğumuz koyu renk takım elbiselerin yerine farklı bir tercihte bulunmuş, açık renk ve spor ceketiyle makam odasında poz vermişti. Bahçeli'nin fotoğrafları büyük ilgi görmüştü.

 

 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 2 dakika önce
    Mustafa Kemal Atatürk e ozenmis .ama iş kafada bitiyor.
  • Misafir 3 dakika önce
    şirin görünmeye mi çalışıyor şimdi de. Dünyanın en kötü siyasetçisi
  • Misafir 5 dakika önce
    cumhur baskanini yardimcisi hayali kuruyor
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