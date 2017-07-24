Ordu'da zirai tarım aletlerine yönelik tamir atölyesi bulunan Murat Akbaş (30) adlı genç esnaf, veresiye defterinin kabarması üzerine ilginç bir taktiğe başvurdu. Genç esnaf, kapıya "Veresiyemiz çoktur, teklif ediniz" diye yazı asınca alacaklarının büyük bölümünü tahsil etti.

İHA'nın haberine göre, Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde 5 yıldır zirai tarım aletleri tamirhanesi işleten Murat Akbaş, veresiye uyguladığı müşterilerinin uzun süredir borçlarını ödememesi ve alacağının 40 bin lirayı aşması üzerine, borcuna sadık olmayan müşterilere tepki olarak dükkanına "Veresiyemiz çoktur, teklif ediniz" diye yazı astı. Yazıyı gören müşteriler ise ilginç bir şekilde veresiye teklif etmek yerine tamir ücretini ödedi. Yazıyı asmasından bu yana geçen 1,5 aylık zamanda alacaklarının büyük bir bölümünü tahsil eden Murat Akbaş, "Parası olmadığını söyleyip 20 lira borcunu veresiye defterine yazdıran yan taraftaki marketten 300 liralık alışveriş yapıyor. Lütfen borçlarını ödesin ki küçük esnaf yaşayabilsin" dedi.

"RAHAT RAHAT TEKLİF ETSİNLER DİYE ASTIM"

Murat Akbaş, yazıyı asma fikrini şöyle anlattı:

"Biz ne kadar veresiye yoktur diye yazsak parası olan veriyor, olmayan vermiyor. Borcunu ödemesi için aradığımda tepki gösteriyorlar. 'Kaçmıyoruz ya, niye arıyorsun' diyor. Beni yolda gören borçlu bazen ara sokağa kaçıyor. Baktım kimisi vermiyor, o vermiyor, bu vermiyor. Sonra bizim borç tavan yaptı. En son baktık olmuyor insanlar rahat rahat teklif etsinler diye bu yazıyı astım. Yazıdan sonra müşteriler olayı anladı. Bu kez veresiye teklif etmiyorlar, parasını veriyorlar. Şu anda 40 bin liraya yakın alacak listemiz vardı. Yazıyı gören zincirleme bir şekilde gittiği yerde anlattı. Gelen müşteriler borcunu getirdi. Böyle biraz borçlarımızı almış olduk. Bu işi 15-16 yıldır yapıyorum. İnsanlara faydalı oluyorum ama insanlar bize tam anlamıyla faydalı olamıyor."