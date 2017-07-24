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Polise 'beton mikseri' operasyonu

İstanbul'da, beton mikserlerine yasak saatte izin verip, fazla tonaja göz yuman 88 polisin de aralarında bulunduğu 174 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:08:09 Güncelleme: 11:17:51 HABERTURK.COM

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı bölgelerinde kamyon ile mikserlerin ağır tonajlı yük taşımalarına ve yasak olan saatlerde trafiğe çıkmalarına izin verdikleri ve rüşvet aldıkları iddia edilen trafik polislerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından bu sabah operasyon başlatan ekipler, 60'ı trafik polisi ve 42'si nakliyat firması yöneticisi ile çalışanı olmak üzere 102 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde tutulduğu, operasyonların sürdüğü bildirildi.

  • polis
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YORUMLAR 4
  • Misafir 7 dakika önce
    bu da halka hıyanettir.. o beton mikserinin altında kalıyor vatandaşlar. cinayete ortaklık bu. idam şartt
  • Misafir 1 saat önce
    adam yetiştirememiş. Eğitim sistemini değişmeliyiz. Hak hukuk helal haram bilen kalmamış
  • Misafir 1 saat önce
    Ekstradan 9 kişi göz altına almışlar helal olsun .
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